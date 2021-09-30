В Томске на острове Няша найдены редкие артефакты древних людей эпохи неолита

Сотрудники Музея истории Томского госуниверситета (ТГУ) нашли 100 кг ценных артефактов. Это различные орудия труда эпохи неолита, пишет РИА Томск.

Благодаря падению воды в пойме Иштанской протоки доступ к артефактам на острове Няша («топь») оказался возможным.

«В первую поездку ничего обнаружить не удалось. Но во второй раз, когда вода упала еще больше, добравшись до острова, мы увидели на прибрежной территории целую полосу длиной около 100 метров, усыпанную различными древними предметами», – рассказал археолог Асап Идимешев.

Находки относят к периоду неолита, их возраст 6-8 тысяч лет. Найдены каменные ножи, наконечники стрел и копий. Также удалось найти остатки керамической посуды. Среди редких находок — орудие для изготовления древков и окаменевшая кость крупного животного с вырезанным на ней лицом человека. Археологи указали, что подобного предмета эпохи неолита на территории региона они еще не встречали. Палеонтологи заняты определением животного, которому принадлежала кость.

Отмечается, что черты лица вырезаны очень искусно. Археолог вуза Юлия Квасница также указала, что удивительно, что кость так хорошо сохранилась.

На месте такого огромного количества артефактов не удалось найти никаких признаков долговременного проживания людей. Может быть, люди сюда приходили только рыбачить или охотиться. Археологам предстоит это выяснить.

Ранее в Турции был найден бункер с «трехмерными» бюстами возрастом 11 тыс. лет. Он принадлежит эпохе еще более позднего неолита.