Зоологи: попугаи кеа не смогли отличить виртуальную реальность от жизни

Зоологи научили попугев кеа пользоваться сенсорным экраном и провели ряд экспериментов. Статья с их описанием была опубликована в журнале Biology Letters.

Исследователи научили шесть кеа из заповедника дикой природы Уиллоубэнк в Крайстчерче (Новая Зеландия) пользоваться сенсорными экранами. Вместо пальцев попугаи использовали язык. Птицам был предложен ряд задач, которые были либо полностью материальными, либо полностью происходящими на экране, либо сочетали и то, и другое.

В ходе эксперимента попугаям попеременно демонстрировали шарик, который скатывается либо в реальности, либо на экране планшета. Для кеа не было никакой разницы – они пытались клювом вытащить из коробки предмет, скатившийся туда в виртуальном пространстве.

Амалия Бастос из Оклендского университета, ведущий автор работы, говорит, что, хотя кеа и раньше учили пользоваться электронными устройствами, это исследование показало, что виртуальные тесты можно применять для изучения поведения птиц в реальном мире. Кроме того, попугаи очень активные животные, и им постоянно нужны развлечения, без которых им становится плохо. Виртуальное пространство может облегчить их содержание в неволе.