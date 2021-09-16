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Наблюдатели заметили готовый тепловой щит орбитального Starship Илона Маска

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Установка теплозащиты орбитального Starship практически завершена. Об этом сообщают наблюдатели за техасским космодромом Илона Маска на YouTube-канале NASASpaceflight.

Starship – это сверхтяжелая ракета нового поколения, которая по замыслу Илона Маска позволит отправить экспедиции на Луну, на Марс и на другие тела Солнечной системы. Обе ступени этой ракеты будут полностью многоразовыми c посадкой «на хвост», как сейчас делают первые ступени Falcon-9. Поскольку вторая ступень при этом будет спускаться с орбиты, ей потребуется мощная тепловая защита, подобная той, что была установлена на американский «Спейс Шаттл».

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NASA

В данный момент на космодроме SpaceX в Бока-Чика идет сборка Starship SN20, первого, который предназначен для орбитального полета с участием обеих ступеней. Наблюдатели заметили, что установка плиток теплозащиты на корабль завершена, и щит выглядит готовым к полету. Эти плитки способны выдержать нагрев до более чем 1500 градусов. Похожая на соты структура, набранная из шестиугольных элементов, нужна для того, чтобы исключить возможность проникновения раскаленных газов под щит, которая существовала бы при замощении прямоугольниками.

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