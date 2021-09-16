В Саудовской Аравии обнаружили скульптуры верблюдов возрастом 8000 лет

Cерия скульптур верблюдов, высеченных на скалах в Саудовской Аравии, вероятно, станет старейшими крупномасштабными рельефами животных в мире. К таким выводам пришли исследователи, опубликовавшие результаты своего открытия в Journal of Archaeological Science, пишет BBC.

После обнаружения в саудовской Аравии выбитых в скалах огромных верблюдов, ученые решили установить возраст их создания. Для этого они оценили закономерности эрозии, проанализировали следы инструментов и проверили кости животных, найденные на этом месте.

Изначально предполагалось, что они были созданы свыше 2000 лет назад. Это было основано на их сходстве с рельефами знаменитого древнего иорданского города Петра. Но новое исследование показывает, что возраст верблюдов составляет от 7000 до 8000 лет.

Отмечается, что определение возраста наскальных скульптур — это проблема для исследователей. В отличие от наскальных рисунков, образцы органического вещества часто отсутствуют. Наскальные изображения такого размера также редки в регионе.

Если возраст определен верно, то верблюды из Саудовской Аравии старше, чем Стоунхендж (5000 лет) или Пирамиды в Гизе (4500 лет). Они даже предшествовали приручению верблюдов, что стало толчком экономического развития в регионе.

Во время их создания Саудовская Аравия выглядела совсем иначе, на нее территории находились травянистые равнины, а между ними — озера. Непонятно, зачем были созданы скульптуры верблюдов, но исследователи предположили, что они могли стать местом встречи кочевых племен.

Археологи также указали сложность изготовления таких работ тысячи лет назад. Многие из рельефов находятся высоко над землей, а это означает, что их резчикам пришлось бы строить леса для их создания.

Ранее сообщалось, что в Тибете найдено древнейшее произведение искусства. Обнаружены отпечатки детских рук, оставленные более 200 тыс. лет назад.