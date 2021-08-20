Причиной отмены пуска «Союза-2.1Б» стал сбой в наземном оборудовании

Причиной отмены пуска ракеты «Союза-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками OneWeb с Байконура стал сбой в наземном оборудовании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической области.

«За 40 секунд до пуска автоматика дала отбой из-за выявленного замечания к работе наземного стартового комплекса. Замечаний к ракете-носителю нет. Переход на сутки на резервную дату», — заявил источник.

Также отмечается, что запуск ракеты был перенесен на 0.11 по мск в субботу, 21 августа.

Ранее пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура отменен автоматикой космического корабля.

Изначально, старт «Союза-2.1б» планировался на 5 августа, позже дату запуска перенесли сначала на 13 августа, потом на 20 августа.

Задержка запуска космического корабля была связана с тем, что 34 спутника «OneWeb» не были доставлены к 13 июля.

В прошлый раз успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.