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Тунис договорился с Роскосмосом о запуске первой женщины из Африки на МКС

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«Роскосмос»

Корпорация Роскосмос и власти Туниса в пятницу, 13 августа, намерены подписать меморандум о возможном запуске к Международной космической станции (МКС) первой африканской женщины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической области.

«В пятницу состоится сеанс видео-конференц-связи между Москвой и Тунисом, в рамках которого планируется подписать меморандум о возможности подготовки к космическому полету на МКС гражданки этой африканской страны», — указано в сообщении.

Меморандум подпишут президент Туниса Каис Саид и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Дата подписания приурочена к национальному Женскому дню Туниса — 13 августа, принятому в 1956 году после объявления независимости от Франции и с утверждением в стране Кодекса о личном статусе.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что космонавтов на МКС не заставят выходить в космос в одних трусах.

Единственный за 60 лет космической эры житель Африки, космический турист из ЮАР Марк Шаттлворт, совершил полет в космос 25 апреля 2002 года.

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