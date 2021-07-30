NASA: модуль «Наука» не нанес ущерба МКС

Специалисты NASA заявили, что не зафиксировали никакого ущерба Международной космической станции (МКС) от незапланированного запуска двигателей на модуле «Наука», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя американской программы МКС Джоэл Монталбано.

«Мы не заметили никакого ущерба МКС. Мы проведем в ближайшее время проверку всех телеметрических данных, но пока ничего не видим.Мы спросили экипаж, трясется ли станция или происходит что-то еще в таком роде. Ответ был отрицательным, ничего такого не происходит», — заявил Монталбано.

Глава американской программы на МКС отметил, что NASA находятся в постоянном контакте с «Роскосмосом» по этой ситуации.

«Мы будем работать с российскими коллегами, проверять модули на станции. Не только на ее поверхности, но и по всей станции. Будем искать, есть ли какие-то причины для беспокойства. Но пока рано об этом говорить, посмотрим, что можно сделать», — рассказал Монталбано.

Он также отметил, что «Роскосмос» будет играть ключевую роль в выяснении обстоятельств инцидента с модулем «Наука».

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