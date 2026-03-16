Экс-футболист сборной России объяснил разгром «Локомотива» от «Рубина» в матче РПЛ

Экс-футболист Булыкин: было понятно, что «Локомотиву» не будет легко с «Рубином»

Бывший футболист Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» объяснил разгром московского «Локомотива» от казанского «Рубина» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив о непредсказуемости российского чемпионата.

«В нашем чемпионате невозможно предвидеть результат в половине матчей. Этим футбол и хорош. У нас последнее место может обыграть первое. Было понятно, что «Локомотиву» легко не будет, а красная карточка добавила еще больше проблем москвичам, с которыми они не смогли справиться», — сказал Булыкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 3:0. Первый гол в этом поединке оформил игрок казанского клуба Игор Вуячич на 23-й минуте. На 56-й минуте отличился Егор Тесленко с передачи Руслана Безрукова. Третий мяч казанцев на 70-й минуте забил Даниил Кузнецов.

На 44-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве, Максим Ненахов получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 41 очко. «Рубин» идет восьмым, набрав 29 баллов. Лидирует в РПЛ «Краснодар» — 46 очков.



Ранее бывший игрок сборной России назвал фаворитов в гонке за титул РПЛ.