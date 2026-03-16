Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Экс-футболист сборной России объяснил разгром «Локомотива» от «Рубина» в матче РПЛ

Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший футболист Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» объяснил разгром московского «Локомотива» от казанского «Рубина» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив о непредсказуемости российского чемпионата.

«В нашем чемпионате невозможно предвидеть результат в половине матчей. Этим футбол и хорош. У нас последнее место может обыграть первое. Было понятно, что «Локомотиву» легко не будет, а красная карточка добавила еще больше проблем москвичам, с которыми они не смогли справиться», — сказал Булыкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 3:0. Первый гол в этом поединке оформил игрок казанского клуба Игор Вуячич на 23-й минуте. На 56-й минуте отличился Егор Тесленко с передачи Руслана Безрукова. Третий мяч казанцев на 70-й минуте забил Даниил Кузнецов.

На 44-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве, Максим Ненахов получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке турнирной таблицы национального первенства, имея в активе 41 очко. «Рубин» идет восьмым, набрав 29 баллов. Лидирует в РПЛ «Краснодар» — 46 очков.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!