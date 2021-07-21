Ученые выяснили, что ел перед смертью человек, умерший в датских болотах 2,5 тыс. лет назад

Последнюю трапезу Толлундского человека восстановили по содержимому его кишечника специалисты Силькеборгского музея в Дании. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Antiquity.

Человек из Толлунда — умерший примерно в VI веке до н. э. мужчина, хорошо сохранившиеся останки которого обнаружили в 1950 году в торфяном болоте жители деревни Толлунд, расположенной неподалеку от города Силькеборга в современной Дании. Осмотр останков позволил установить, что он умер от повешения. Вскрытие показало, что его пищеварительная система, от желудка до ануса, отлично сохранилась. В ней ученые нашли следы злаков и диких растений. Новые методы анализа позволили реконструировать последний прием пищи мужчины, вплоть до того, каким образом была приготовлена еда.

Ученые сообщают, что перед смертью он ел рыбу и кашу с семенами, приготовленную в глиняном горшке, вероятно, с водой из озера или болота. Каша была весьма питательной и состояла из ячменя, льна и семян сорняков — очевидно, при приготовлении использовались отходы молотьбы.

Кроме того, исследователи обнаружили в кишечнике яйца паразитов — возможно, за какое-то время до смерти он питался недожаренным мясом и загрязненной водой.

Неизвестно, насколько часто отходы молотьбы использовались в кулинарии железного века, отмечают исследователи. Возможно, в данном случае их добавление носило ритуальный характер, а мужчину повесили, принося в жертву богам. Однако не исключено, что он был преступником.

Исследователи надеются, что дальнейшая работа с телами, мумифицировавшимися в болотах, позволит узнать больше о том, как люди прошлого выглядели и одевались, почему умирали, а также об их последней трапезе, здоровье и месте проживания.