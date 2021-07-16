Россия потратит до 3,7 млрд рублей на аналог телескопа «Хаббл»

Научно-производственное объединение им. Лавочкина получило контракт на сумму почти 3,7 млрд рублей от Роскосмоса на создание российского ультрафиолетового космического телескопа «Спектр-УФ», указано на сайте госзакупок.

НПО им. Лавочкина, подведомственное Роскомосу, планирует выполнить работы по созданию космического телескопа к концу 2025 года. До этого, в 2016 году, на научно-исследовательские работы по этому проекту было выделено 2,9 млрд рублей.

В 2019 году стало известно, что Роскосмос решил сократить в разы запланированное ранее выделение средств на подготовку и запуск российского космического телескопа «Спектр-УФ».

Предполагалось, что из-за существенного (в 15 раз) сокращения бюджета космической отрасли, запуск телескопа в космос, по мнению руководителя проекта Бориса Шустова, в 2024 году станет невозможным.