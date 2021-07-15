В США парализованный человек впервые начал разговаривать с помощью нейротехнологий

Парализованный мужчина впервые смог общаться с другими людьми с помощью технологии, которая расшифровывает электрические импульсы, генерируемые его мозгом. Об этом сообщает The Washington Post.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско отметили, что это первый случай, когда пациент восстановил способность общаться с помощью слов и коротких предложений.

38-летний мужчина, пожелавший остаться неизвестным, 15 лет назад перенес инсульт ствола головного мозга, который разорвал нейронную связь между его мозгом и голосовыми связками. Он парализован ниже шеи и общается, нажимая буквы на клавиатуре указателем, прикрепленным к его бейсболке.

Теперь он также может составлять короткие предложения, которые в первую очередь касаются его благополучия. Компьютер расшифровывает активность его мозга и отображает предложения на экране со средней точностью около 75 процентов и со скоростью более 15 слов в минуту. В среднем разговорная речь происходит со скоростью около 150 слов в минуту.

Руководитель исследовательской группы Эдвард Ф. Чанг заявил, что такой прогресс был невозможен даже пять лет назад. По его словам, тысячи людей ежегодно страдают от потери речи в результате инсультов, травм, бокового амиотрофического склероза (БАС) и церебрального паралича.

Ранее ученые назвали упражнения для снижения артериального давления.