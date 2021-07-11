Новое исследование показало безопасность «Спутника V» в ходе вакцинации в Сан-Марино

Журнал EClinicalMedicine, издающийся ведущим медицинским журналом The Lancet, опубликовал позитивные данные о безопасности российской вакцины «Спутник V» в ходе вакцинации населения в Сан-Марино.

С 4 марта по 8 апреля в Сан-Марино было проведено исследование среди людей, привившихся одним или обоими компонентами «Спутника V».

По данным авторов статьи, российская вакцина хорошо переносится среди лиц старше 60 лет и не вызывает краткосрочные побочные эффекты.

«Предварительный анализ также дает основания полагать, что «Спутник V» обладает таким же или более высоким профилем переносимости в возрастной группе 60 и более лет после введения обоих компонентов, по сравнению с другими зарегистрированными вакцинами против коронавируса», — говорится в публикации.

Кроме того, среди испытуемых не было зарегистрировано случаев смерти или госпитализации. Побочные эффекты после вакцинации были легкими или умеренными и продолжались не более двух дней.

Ранее сообщалось, что в РФПИ прокомментировали статью Nature о «Спутнике V».