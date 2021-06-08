Ученые обнаружили самого большого динозавра Австралии

Ученые установили новый вид динозавров — австралотитан. Он является самым большим динозавром, останки которого когда-либо находили на территории Австралии. Об следует из статьи, опубликованной в научном журнале PeerJ.

Впервые кости австралотитана обнаружили в 2007 году на ферме, которая принадлежала двоим исследователям динозавров Робин и Стюарт Маккензи. Исследование останков заняло длительное время из-за их огромного размера и хрупкого состояния.

Ученые сравнивали найденные останки с другими видами завроподов. В итоге удалось установить, что перед ними совершенно новый вид.

Динозавр обитал на планете почти 100 миллионов лет назад, его рост мог достигать 6 метров, а длина 25-30 метров. Динозавр мог весить от 23 до 74 тонн.

Завроподы — группа ящиротазових травоядных динозавров. У них были маленькие головы, длинные шеи и хвосты, а также огромные ноги.

Ранее палеонтологи из Китайского университета геологических наук в провинции Синьцзян обнаружили самый крошечный известный след стегозавра, оставленный детенышем.