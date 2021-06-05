NASA готово к диалогу с Россией по исследованию Венеры

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) готово обсуждать с Россией планы по исследованию Венеры, сообщила представитель американского ведомства в беседе с РИА «Новости».

«Мы приветствуем будущие возможности для того, чтобы наши эксперты продолжали обсуждение планов в отношении Венеры», – заявила собеседница агентства.

По ее словам, у России и США был налажен «прекрасный обмен мнениями» по совместным целям в рамках миссии «Венера-Д», предусматривающей высадку на соседнюю планету долгоживущей посадочной станции.

Ранее новый глава NASA Билл Нельсон объявил о намерении послать к Венере две космические миссии до конца текущего десятилетия. В рамках первой миссии DAVINCI+ NASA отправит к Венере посадочный аппарат, который займется изучением ее атмосферы, а вторая миссия VERITAS займется картированием рельефа планеты.