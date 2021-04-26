Ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту 36 спутников OneWeb
Семён Сонный
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Российский разгонный блок «Фрегат» успешно вывел 36 британских спутников связи OneWeb на орбиту, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
«Отделены ещё 8 КА «Ван Вэб» (всего отделено 36 КА). Миссия успешна. Поздравляю!» – написал глава госкорпорации.
Рогозин сообщил об отделении первых восьми спутников в 02.56 мск, еще 16 – в 04.23 мск и четырех – в 04.33 мск. Сообщение о выводе на орбиту последних восьми аппаратов было опубликовано в 05.55 мск.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb на борту запущена с космодрома Восточный.
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