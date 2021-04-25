Рогозин опроверг информацию о доставке российских космонавтов на МКС Crew Dragon'ом

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Twitter опроверг информацию о том, что Роскосмос ведет переговоры о доставке космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) с помощью пилотируемого корабля Crew Dragon разработки SpaceX.

«Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть», — написал Рогозин.

Руководитель и основатель SpaceX Илон Маск на пресс-конференции, посвященной запуску пилотируемой миссии Crew-2 на МКС, заявил, что SpaceX готова оказать помощь в доставке российских космонавтов на станцию, используя корабли Crew Dragon.

В октябре на корабле «Союз МС-17» на МКС отправился последний американский астронавт, для которого НАСА покупала место на российских космических кораблях. Далее полеты российских космонавтов и американских астронавтов предполагается осуществлять по бартерной схеме: россияне будут летать на Crew Dragon и находящемся в разработке CST-100 Starliner от Boeing, а американцы продолжат летать на «Союзах».

В Роскосмосе позже пояснили, что разговоры о возможных полетах российских космонавтов к Международной космической станции (МКС) на американских кораблях Crew Dragon пока являются преждевременными.