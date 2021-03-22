Все запущенные с Байконура 38 спутников успешно выведены на орбиту

Южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1 и еще 37 аппаратов успешно выведены на целевую орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат» в понедельник, 22 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

«Всего отделены КА [космический аппарат] CAS500-1 и 37 КА попутной полезной нагрузки», — уточнил глава космического ведомства.

Согласно распространенной информации госкорпорации, данный запуск уникален благодаря использованию системы отделения ленточного типа для выведения аппаратов с чувствительным научным и бортовым оборудованием. Эту систему создали в Научно-производственном объединении им. С. А. Лавочкина. В будущем систему рассчитывают применять при отправке в космос последующих аппаратов серии CAS500, а также некоторых российских спутников.

Ранее стало известно, что ракета-носитель «Союз-2.1а», впервые за 45 лет сменившая дизайн, была запущена с 38 спутниками из 18 стран, в том числе из России, на орбиту с космодрома Байконур.