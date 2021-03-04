В NASA назвали самое серьезное происшествие в космосе за пять лет

Взрыв в космосе бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в мае прошлого года назвали в NASA самым серьезным инцидентом в космосе за последние пять лет. Об этом сообщается на сайте Космического центра имени Джонсона (входит в NASA).

Отмечается, что по состоянию на 1 февраля американские средства наблюдения зафиксировали 325 обломков от этого происшествия на высотах от 100 до 6000 км, из которых в космосе осталось 309.

Взорвавшийся бак располагался на орбите с минимальной высотой 427 км и максимальной — 3629 км. Он отделился в космосе от спутника после того, как закончилось топливо. Благодаря разрушившемуся блоку баков в июле 2011 года на орбиту доставили обсерваторию «Спектр-Р».

10 мая 2020 года в 18-й эскадрилье контроля космического пространства ВВС США сообщили, что топливный бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космическом пространстве. Позднее в Роскосмосе подтвердили факт разрушения на орбите баков разгонного блока. В июле США насчитали на орбите 175 обломков от взрыва бака.