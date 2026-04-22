В Госдуме объяснили, с какого возраста детей можно привлекать к работе

Если ребенок, которому еще не исполнилось 15 лет, желает устроиться на работу, то это допускается только по разрешению родителей. На каникулах детям разрешают подрабатывать с 14 лет, напомнил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«Законодательство разрешает легкий труд в летнее время с согласия родителей. Максимальная нагрузка в неделю — не больше 24 часов для детей в возрасте 14-15 лет и не больше 35 часов — для ребят старше 16», — пояснила парламентарий.

Он напомнил, что в России в прошлом году приняли закон, который разрешил детям трудовую деятельность на выходных, праздниках и каникулах. Так, дети могут подрабатывать в студотрядах, искать подработки при помощи службы занятости. Если речь идет о подростках старше 15 лет, то для этого не требуется разрешение родителей – достаточно письменного согласия самого подростка, пояснил Толмачев.

По его мнению, детям полезно подрабатывать – так они могут не только получить новые навыки, но и почувствовать свою самостоятельность. В будущем это может сыграть важную роль при выборе профессии, заключил депутат.

До этого исследователи составили рейтинг подходящих подработок для детей по мнению россиян. В топ-3 самых популярных профессий вошли курьер (за этот вариант выступили 57% опрошенных), фрилансер в интернете (54%) и креативщик (50%). В пятерку оптимальных для подработки специальностей также вошел промоутер (36%) и подработка в кафе или сети быстрого питания (35%).

