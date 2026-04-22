«Водкарян»: над Захаряном пошутили в Испании

Футболиста Захаряна представили как Водкаряна на параде в честь Кубка Испании

Защитник испанского «Реал Сосьедада» Ариц Элустондо во время торжественного мероприятия в честь завоевания Кубка Испании пригласил на сцену российского полузащитника команды Арсена Захаряна и пошутил над ним, назвав его «Арсеном Водкаряном».

«Не поймите меня неправильно, это потому что он из России. Думаю, никто толком не знает, где играет этот парень, но он зверь», — заявил он.

17 апреля стало известно, что Захарян не сможет сыграть в финале Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из-за острого гастроэнтерита. Гастроэнтерит — воспаление кишечника из-за отравления или инфекции, которое обычно сопровождается диареей, тошнотой, болью в животе и обезвоживанием.

19 апреля «Реала Сосьедад» выиграл Кубок Испании. В решающем матче, прошедшем на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, баскский клуб оказался сильнее мадридского «Атлетико» в серии пенальти — 4:3.

В нынешнем сезоне российский полузащитник провел в составе «Реал Сосьедада» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. 22-летний футболист не может закрепиться в основном составе «Сосьедада» из-за череды повреждений.

Ранее в «Реал Сосьедаде» оценили состояние Захаряна после болезни.