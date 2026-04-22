«Назвал детей и жену поросятами»: россиянина осудили за избиение монтировкой чиновника

Вынесен приговор мужчине, напавшему с монтировкой на главу администрации Каменского района Пензенской области Александра Помогайбо. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

Установлено, что конфликт произошел 27 августа 2025 года в городе Каменке. 41-летний местный житель нанес главе администрации не менее трех ударов металлической монтировкой по голове и телу. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом лопатки и ушибами.

По версии следствия, конфликт произошел из-за того, что глава администрации пытался добиться от мужчины соблюдения правил городского благоустройства и просил устранить нарушения на земельном участке, прилегающем к его домовладению. В частности, убрать мусор.

Как стало известно РЕН ТВ, причина драки могла быть не только в спорах об обустройстве территории. По информации СМИ, глава администрации был недоволен строительством бани на участке, требовал снести ее и даже вымогал деньги. А в один из визитов, по утверждениям РЕН ТВ, перешел на оскорбления детей и жены мужчины, назвав их «поросятами». Отмечается, что хозяин участка, исповедующий ислам, оскорбился и взялся за железную трубу.

Кроме того, Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на родственников нападавшего сообщал, что мужчина избил главу местной администрации из-за того, что чиновник ударил его сына по щеке.

Нападавшего приговорили к двум годам в колонии-поселении и штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Ранее в Дагестане чиновник открыл огонь из-за агрессии местного жителя.

 
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
