Рютте призвал НАТО обеспечить защиту миллиарда человек в Европе и Северной Америке

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников совместно увеличить производство оборонной промышленности для «обеспечения безопасности миллиарда человек», живущих в Европе и Северной Америке. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время визита в компанию Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS (крупнейший государственный оборонный подрядчик Турции) Рютте похвалил лидеров стран-членов НАТО за готовность увеличить оборонные расходы. При этом генсек отметил, что одни лишь деньги не смогут обеспечить безопасность альянса. По его словам, союзникам необходимы системы противовоздушной обороны, беспилотники, боеприпасы, радары, космические возможности.

Рютте подчеркнул, что НАТО сталкивается с широким спектром угроз — от Арктики до Средиземного моря и от киберпространства до морского дна. Кроме того, добавил он, конфликт России и Украины продолжается, как и модернизация военных сил, ядерная экспансия Китая, а Иран тем временем «сеет террор и хаос».

Ранее Рютте призвал не списывать НАТО со счетов.

 
