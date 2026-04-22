В Минпровещения поддержали идею об удалении видео с оскорблениями учителей

Минпросвещения поддержало инициативу Володина о защите учителей в интернете
Минпросвещения поддержало идею удалять из сети видео с оскорблениями учителей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Предложение ранее выдвинул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал быстро убирать с интернет‑платформ и из соцсетей ролики, в которых школьники унижают педагогов ради лайков и просмотров.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что такие материалы наносят ущерб авторитету профессии учителя, а также формируют опасную модель поведения среди подростков.

«Распространение такого контента формирует у детей и взрослых ложное представление о допустимости травли, агрессии и публичного унижения взрослых», — сказал Кравцов.

Он добавил, что цифровые платформы должны активнее удалять такие публикации.

До этого депутат Виталий Милонов призвал выборочно вычислить и наказать несовершеннолетних «мерзавцев», которые публикуют в соцсетях оскорбительные видеоролики про своих учителей.

Ранее в Дзержинске учитель с инвалидностью скрутил ученика, который его оскорблял.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

