Глава Роспотребнадзора рассказала о российских лабораториях в странах Африки

Лаборатории РФ стоят уже более чем в десяти африканских странах. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Все, что мы передаем нашим коллегам в Африке, мы передаем тесты, все, что мы используем в Российской Федерации, — это российские разработки. Лаборатории, которые стоят в более десяти странах Африки — это российские разработки», — заявила Попова.

22 апреля глава Роспотребнадзора рассказала, что количество случаев чумы на Мадагаскаре снизилось благодаря участию ведомства.

Она уточнила: в 2025 году российские специалисты впервые за много лет вместе с коллегами из африканского государства исследовали природные очаги чумы на острове. За время работы в Мадагаскаре, со времени крупной вспышки в 2017 году, когда пострадало более 2,5 тыс. человек, количество ежегодно регистрируемых случаев заболевания снизилось более чем в 20 раз, отметила Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об уровне вакцинации детей в мире.