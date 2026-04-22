В Совфеде обратились к Сырскому после слов о планах России на «всю Украину»

Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что Россия якобы хочет взять под контроль «всю Украину», является провокацией и указывает на панику командующего. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это провокация Сырского, он запаниковал, потому что американцы сократили поставки вооружений, мало продают оружия для европейцев, им самим нужно пополнять свои арсеналы. Европа тоже не хочет раскошеливаться. Просто теперь пугает тем, что Россия хочет завоевать всю Украину. Дальше скажет, что и в Европу тоже. Поэтому пусть спокойно ведет себя. Я думаю, что у нас никаких планов по захвату всей Украины нет. А если даже есть, то Сырский об этом знать не может», — подчеркнул он.

Сырский в своем Telegram-канале выступил с утверждением, что Россия намерена взять под контроль не только территорию Донбасса, но и всю Украину.

«Противник не оставляет попыток продвижения и намерен захватить не только Донбасс, но и всю Украину», — написал Сырский.

В ответ на это, по его словам, Украина якобы «ослабляет способности» России продолжать конфликт. Речь идет о якобы целенаправленном уничтожении «ресурсов, логистики и военного потенциала», утверждает главком ВСУ.

