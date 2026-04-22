Стало известно о планах генерала Алексеева вернуться на службу после покушения

Заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал Владимир Алексеев, переживший покушение, проходит лечение и восстанавливается. Об этом сообщил начальник ГРУ Игорь Костюков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

«Он пока проходит лечение, требуется восстановление», — сказал Костюков.

Начальник ГРУ добавил, что Алексеев намерен вернуться на службу после восстановления. На уточняющий вопрос журналиста, «готов ли уже план мести», Костюков промолчал, кивнул и многозначительно улыбнулся.

Покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. Подозреваемый Любомир Корба выстрелил в офицера не менее трех раз, а после скрылся с места преступления.

После задержания Корба полностью признал свою вину. В СК сообщили, что мужчину завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в Тернополе. Ему обещали $30 тысяч, если покушение на генерала будет успешным. Позже в Москве задержали соучастников преступления Виктора Васина и его сына. Еще одна фигурантка дела скрылась на Украине, она объявлена в розыск. Всех четверых внесли в перечень террористов и экстремистов.

Ранее в ФСБ пообещали усилить защиту лиц уровня генерала Алексеева.