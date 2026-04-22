Война США и Израиля против Ирана
В Ормузском проливе три контейнеровоза подверглись обстрелу

Reuters: не менее трех контейнеровозов подверглись обстрелу в районе Ормуза
По меньшей мере три контейнеровоза подверглись обстрелу в Ормузском проливе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Капитан одного из них сообщил, что к судну приблизился иранский катер северо-восточнее Омана. Контейнеровоз подвергся обстрелу из стрелкового оружия и реактивных гранатометов, а его ходовой мостик получил серьезные повреждения. При этом информации о пострадавших или экологическом ущербе не поступало.

«Два других корабля сообщили, что попали под обстрел примерно в восьми морских милях к западу от Ирана, но обошлось без пострадавших», — говорится в материале.

По данным агентства, после обстрела два судна были перехвачены Корпусом стражей исламской революции (КСИР): MSC Francesca под флагом Панамы и Epaminondas под флагом Либерии. Как уточняет Reuters, Иран впервые задержал иностранные корабли с начала конфликта. Их сопроводили к берегам Исламской Республики.

21 апреля стало известно, что иранский обогащенный уран и Ормузский пролив должны были стать основными темами переговоров США и Ирана в Исламабаде. Однако переговорная команда Тегерана решила не ехать на встречу в столицу Пакистана, так как Вашингтон нарушил свои обязательства в рамках перемирия и не стали диктовать Израилю условия прекращения огня в Ливане.

Ранее политолог назвал «анекдотом» блокировку Ормузского пролива флотом США.

 
