На Украине назвали «очень низким» уровень рождаемости в стране

На Украине наблюдается «очень низкий» уровень рождаемости, а на 100 женщин рождается около 90 детей. Об этом изданию «Телеграф» рассказал демограф и замдиректора института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины Александр Гладун.

По его словам, для воспроизводства населения нужно, чтобы сто женщин репродуктивного возраста рожали в сумме 210-220 детей (с поправкой на детскую смертность). Однако на Украине показатель сильно ниже этой планки.

«На Украине в 2021 году, учитывая, что это был ковидный год, сто женщин рожали 116 детей. То есть вдвое меньше необходимого. По нашим экспертным оценкам на сегодняшний день — а точных данных у нас пока нет, потому что для расчета этого показателя нужна статистика рождений в разрезе возраста матери — показатель, видимо, близок к 90 детям на 100 женщин. Это очень низкий уровень», — отметил он.

В марте глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник рассказал, что Украина теряет около 300 тыс. человек, что свидетельствует о серьезном демографическом кризисе в стране.

Также в апреле Воскобойник отмечал, что для сохранения численности населения Украина должна привлекать из-за границы мигрантов. В том же месяце Visual Capitalist на основе данных Международного валютного фонда (МВФ) сообщал, что население Украины сократилось быстрее всех в мире за последние 25 лет.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что страна находится в тяжелом демографическом кризисе, а соотношение работающих и пенсионеров приблизилось к показателю 1:1.

Ранее Гладун заявил о растущем нежелании уехавших украинцев возвращаться на родину.