Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

На Украине назвали «очень низким» уровень рождаемости в стране

РИА «Новости»

На Украине наблюдается «очень низкий» уровень рождаемости, а на 100 женщин рождается около 90 детей. Об этом изданию «Телеграф» рассказал демограф и замдиректора института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины Александр Гладун.

По его словам, для воспроизводства населения нужно, чтобы сто женщин репродуктивного возраста рожали в сумме 210-220 детей (с поправкой на детскую смертность). Однако на Украине показатель сильно ниже этой планки.

«На Украине в 2021 году, учитывая, что это был ковидный год, сто женщин рожали 116 детей. То есть вдвое меньше необходимого. По нашим экспертным оценкам на сегодняшний день — а точных данных у нас пока нет, потому что для расчета этого показателя нужна статистика рождений в разрезе возраста матери — показатель, видимо, близок к 90 детям на 100 женщин. Это очень низкий уровень», — отметил он.

В марте глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник рассказал, что Украина теряет около 300 тыс. человек, что свидетельствует о серьезном демографическом кризисе в стране.

Также в апреле Воскобойник отмечал, что для сохранения численности населения Украина должна привлекать из-за границы мигрантов. В том же месяце Visual Capitalist на основе данных Международного валютного фонда (МВФ) сообщал, что население Украины сократилось быстрее всех в мире за последние 25 лет.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин рассказал, что страна находится в тяжелом демографическом кризисе, а соотношение работающих и пенсионеров приблизилось к показателю 1:1.

Ранее Гладун заявил о растущем нежелании уехавших украинцев возвращаться на родину.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!