В Госдуме назвали проблемой тренд на контент с оскорблениями учителей

Депутат Толмачев: ролики с оскорблениями учителей разрушают традиционные авторитеты
Материалы с оскорблениями педагогов, которые школьники выкладывают в соцсети, необходимо удалять, чтобы бороться с размыванием уважительного отношения к учителям. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, назвав тренд на подобный контент проблемой.

«На такое поведение нужно реагировать. Это не просто единичные случаи, это системная провокация, направленная на разрушение традиционных авторитетов. Подрывается одна из основ — уважительное отношение к фигуре педагога. В нашей культуре личности учителя всегда было отведено особое место. Размывание уважительного отношения, популяризация и одобрение публичных оскорблений в адрес учителей — это проблема. Оскорбления льются в цифровой среде — в комитете по молодежной политике ведем законотворческую работу по укреплению кибербезопасности. В процессе и разработка норм против травли и буллинга в отношении всех участников образовательного процесса, в том числе учителей. Удаление материалов — это одна из самых эффективных и оперативных мер, с которых следует начинать противодействие волне негатива в адрес педагогов», — сказал он.

До этого СМИ писали о распространяющемся в TikTok тренде, где школьники публикуют видеоролики про своих учителей под аудиодорожку с голосами актеров «Очень странных дел». Ученики монтируют фотографии педагогов под аудиодорожку, включающую как перечисление имен персонажей из сериала, так и нецензурные выражения. В зависимости от звукового фрагмента, на который накладывают фотографию учителя, педагога представляют в негативном или положительном ключе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал тренд «провокацией», за которой стоят украинские спецслужбы. Парламентарий заявил, что таким образом украинские спецслужбы и их спонсоры используют несовершеннолетних граждан для привлечения аудитории в свои ресурсы, чтобы в дальнейшем вовлекать в запрещенные сообщества и распространять среди них и через них противоправный контент.

Володин призвал владельцев социальных сетей оперативно реагировать на массовое появление такого контента и удалять его. Инициативу поддержало Минпросвещения РФ.

Ранее депутат Милонов призвал наказать детей, создающих видео с оскорблениями педагогов.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

