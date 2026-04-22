У россиянки остановилось сердце после обращения в больницу с симптомами ангины

NN.ru: в Балахне женщину не спасли после обращения с симптомами ангины

Жительница Нижегородской области не выжила после посещения больницы из-за ангины. Об этом сообщает NN.ru.

Женщина из Балахны обратилась в местное медицинское учреждение с симптомами ангины. В больнице у нее взяли все необходимые анализы, в том числе измеряли уровень сахара, который оказался критически высоким. Тем не менее ее якобы стали лечить от инфекционного заболевания.

Реальный диагноз ей поставили только когда ситуация усугубилась. Выяснилось, что у женщины появились проблемы, связанные с сахарным диабетом.

Как рассказала сестра, пострадавшая попала в реанимацию только на следующий день. При этом специалист находился на месте только пару дней. В результате спасти пациентку не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Специалисты провели экспертизу, но у сестры ее результаты вызывают сомнения. Она добилась того, чтобы была проведена еще одна экспертиза, на этот раз в другом регионе России.

