Война США и Израиля против Ирана
Трамп рассказал, когда может пройти новый раунд переговоров с Ираном

Трамп: переговоры между США и Ираном могут пройти в ближайшие 36-72 часа
Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post допустил, что в ближайшее время может состояться второй раунд мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Источники в Исламабаде сообщили о позитивных результатах посреднических усилий в консультациях с Тегераном. Отмечается, что есть вероятность возобновления мирных переговоров в течение следующих «36–72 часов».

«Это возможно!» — подтвердил глава Белого дома в текстовом сообщении.

Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил режим прекращения огня после того, как иранская делегация отказалась участвовать во втором раунде переговоров в Исламабаде, который был намечен на среду, 22 апреля. Иранская сторона предупредила, что не собирается признавать продление режима прекращения огня. Как будет развиваться конфликт между Вашингтоном и Тегераном и кто из двух сторон оказывает большее давление — в материале «Газеты.Ru».

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер выразил готовность Москвы содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

Ранее американцы не поверили словам Трампа об успехах США в Иране.

 
