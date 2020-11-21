Полет первого полностью российского экипажа на МКС перенесли на другую дату

Запуск первого в истории Международной космической станции (МКС) экипажа, полностью состоящего из российских космонавтов, на корабле «Союз МС-18» был перенесен с 1 на 9 апреля 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные предварительной программы МКС, разработанной РКК «Энергия» (предприятие Роскосмоса).

По информации агентства, запуск «Союза МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечен на 9 апреля, а посадка «Союза МС-17» с россиянами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Рыжиковым и американкой Кэтлин Рубинс, которые сейчас осуществляют полет на МКС, — на 17 апреля.

Как рассказали в пресс-службе Роскосмоса, точные даты пусков на следующий год будут определены позднее.

Отмечается, что к МКС экипажи, состояшие только из российских космонавтов, еще не летали.

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