Эксперт заявил, что ношение масок снижает риск заражения тяжелой формой коронавируса

Коронавирус протекает в более легкой форме у людей, которые заразились, находясь при этом в маске. Об этом заявил специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Риохи Висенте Сориано, передает ТАСС.

Специалист возглавил исследование, в ходе которого удалось сравнить уровень передачи COVID-19 и госпитализации. Так, ученые изучили дом, где проживали монахини и где у 21 из 25 человек была выявлена инфекция. По словам Сориано, несмотря на то что всем им было больше 65, никому не потребовалась госпитализация. Эксперт считает, что это связано с мерами социального дистанцирования и ношением масок.

Также специалисты проанализировали состояние 10 человек, которые провели вместе три часа в одном помещении без масок и соблюдения дистанции. В итоге у всех был выявлен коронавирус, четверым потребовалась госпитализация.

«Похоже на то, что воздействие низких доз коронавируса может привести к заражению, но симптомы будут менее серьезными», — сказал Сориано.

Ученые считают, что ношение масок помогает сократить риск заражения, а если оно все же произошло, «это будут менее тяжелые формы болезни, поскольку инокулят (концентрация вируса, которое оказывает воздействие) ниже». Проще говоря, использование маски «может иммунизировать против тяжелых форм COVID-19».

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