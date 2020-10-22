Корабль «Союз» с возвращающимися на Землю космонавтами отстыковался от МКС
Антон Демидов
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Корабль «Союз МС-16», на борту которого находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди, отстыковался от модуля «Поиск» сегмента Международной космической станции перед возвращением на Землю. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.
Ожидается, что корабль приземлится на Землю в 5.55 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс продолжат полет на МКС до апреля 2021 года.
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