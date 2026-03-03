Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране пригрозили странам ЕС за поддержку США и Израиля

Бахрейни: страны ЕС ждут последствия в случае участия в нападении на Иран
Jana Rodenbusch/Reuters

Любая страна ЕС, которая примет участие в военной операции США и Израиля против Ирана, будет расценена как соучастник нападения и столкнется с последствиями. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни во время пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Если какая-либо страна ЕС примет участие в военном нападении на Иран <…> она будет расценена как соучастник», — предупредил Бахрейни.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану. При этом они отметили, что находятся в тесном контакте с международными партнерами, включая США и Израиль.

Кроме того, лидеры «евротройки» выразили твердую приверженность обеспечению стабильности и защите гражданского населения и призвали к возобновлению переговоров по иранской ядерной программе. Также они осудили ответные удары Ирана по странам Ближнего Востока.

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия Израиля и США в отношении Ирана. Он назвал нападение на Иран «эскалацией» и выразил обеспокоенность тем, что это может привести к установлению более нестабильного и враждебного международного порядка.

Ранее между фон дер Ляйен и Каллас произошла стычка из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!