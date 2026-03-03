В Иране пригрозили странам ЕС за поддержку США и Израиля

Любая страна ЕС, которая примет участие в военной операции США и Израиля против Ирана, будет расценена как соучастник нападения и столкнется с последствиями. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни во время пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Если какая-либо страна ЕС примет участие в военном нападении на Иран <…> она будет расценена как соучастник», — предупредил Бахрейни.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану. При этом они отметили, что находятся в тесном контакте с международными партнерами, включая США и Израиль.

Кроме того, лидеры «евротройки» выразили твердую приверженность обеспечению стабильности и защите гражданского населения и призвали к возобновлению переговоров по иранской ядерной программе. Также они осудили ответные удары Ирана по странам Ближнего Востока.

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия Израиля и США в отношении Ирана. Он назвал нападение на Иран «эскалацией» и выразил обеспокоенность тем, что это может привести к установлению более нестабильного и враждебного международного порядка.

