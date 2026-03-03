Размер шрифта
«Она аж падала»: чемпион ОИ стал свидетелем, как тренер избила фигуристку

Тихонов стал свидетелем, как тренер по фигурному катанию била свою подопечную
Антон Сакерин/СБР/РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признался, что однажды стал свидетелем того, как тренер по фигурному катанию в качестве наказания ударила свою подопечную. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я был свидетелем, что тренер залепила ей такую оплеуху, при этом даже не одну, а две. Фигуристка аж падала. Я спросил в шутку, что это не наши методы, непедагогично. А мне ответ, что зато они будут олимпийскими чемпионами», — рассказал он.

При этом Тихонов отметил, что через полтора года после произошедшего фигуристки стали олимпийскими чемпионками.

Тихонов — серебряный призер зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 г. Он был президентом (1996—2008), вице-президентом (2008—2010) Союза биатлонистов России. Рекорд Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей в биатлоне оставался непобитым до 2002 года, а по золотым медалям чемпионатов мира — до 2009 года.

Ранее появилась информация, что фигуристам и тренерам запретят критиковать судейство.

 
