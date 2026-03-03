«Она аж падала»: чемпион ОИ стал свидетелем, как тренер избила фигуристку

Тихонов стал свидетелем, как тренер по фигурному катанию била свою подопечную

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов признался, что однажды стал свидетелем того, как тренер по фигурному катанию в качестве наказания ударила свою подопечную. Его слова приводит «Советский спорт».

«Я был свидетелем, что тренер залепила ей такую оплеуху, при этом даже не одну, а две. Фигуристка аж падала. Я спросил в шутку, что это не наши методы, непедагогично. А мне ответ, что зато они будут олимпийскими чемпионами», — рассказал он.

При этом Тихонов отметил, что через полтора года после произошедшего фигуристки стали олимпийскими чемпионками.

Тихонов — серебряный призер зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле, одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 г. Он был президентом (1996—2008), вице-президентом (2008—2010) Союза биатлонистов России. Рекорд Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей в биатлоне оставался непобитым до 2002 года, а по золотым медалям чемпионатов мира — до 2009 года.

Ранее появилась информация, что фигуристам и тренерам запретят критиковать судейство.