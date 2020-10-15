На МКС произошло задымление в ходе эксперимента

На МКС в российском модуле «Звезда» при проведении эксперимента произошло задымление. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что биологический эксперимент «Константа» изучает влияние факторов космического полета на активность ферментов.

«Блок управления (экспериментом) «Константа» слегка задымился... Питание отключили», — говорится в сообщении.

После этого газоанализатор указал на отсутствие продуктов горения в атмосфере. Как выяснилось, дым шел от карты памяти и вскоре прекратился.

Тем не менее, космонавтов попросили включить фильтр очистки атмосферы.

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