Ученые выявили способность коронавируса становиться более заразным

Коронавирус нового типа способен трансформироваться в 10 различных форм для проникновения в организм. Об этом заявили британские ученые из Института Фрэнсиса Крика, передает Fox News.

Ученые выяснили, что шипы коронавируса очень быстро меняются, за минуты, и становятся более цепкими. Это позволяет им лучше связываться с находящимся на поверхности клеток человека белком ACE2.

«Это очень сложный процесс взаимосвязи рецепторов вируса и здоровой клетки по сравнению с большинством вирусных белков. Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», — говорится в сообщении.

Это открытие возможно позволит понять, почему вирус настолько заразен.

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