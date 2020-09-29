Утечку воздуха снова обнаружили в российском сегменте МКС
Ника Пикекатлет
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Роскосмос заявил, что утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) будет устранена в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости».
Госкорпорация уточнила, что «дырка» была найдена в российском модуле «Звезда», в котором расположена научная аппаратура. На данный момент ведутся поиски конкретного места утечки.
В пресс-службе Роскосмоса также подчеркнули, что инцидент не представляет опасности для членов экипажа МКС и не является препятствием для продолжения полета МКС.
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