Утечку воздуха снова обнаружили в российском сегменте МКС

Роскосмос заявил, что утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) будет устранена в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Госкорпорация уточнила, что «дырка» была найдена в российском модуле «Звезда», в котором расположена научная аппаратура. На данный момент ведутся поиски конкретного места утечки.

В пресс-службе Роскосмоса также подчеркнули, что инцидент не представляет опасности для членов экипажа МКС и не является препятствием для продолжения полета МКС.

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