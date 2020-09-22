Российскую вакцину «Спутник V» получили все регионы России

Пробные партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже поступили во все регионы России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.

«Пробные партии вакцины от COVID-19, разработанной Центром Гамалеи, уже поступили во все регионы России», — сказал он.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ поблагодарила РФ за создание безопасной и эффективной вакцины от COVID-19

— Минздрав разрешил испытания инактивированной вакцины от COVID-19

— Мантуров рассказал, когда РФ выйдет на максимум по выпуску вакцины от COVID-19