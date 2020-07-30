Ученые назвали главную проблему при создании вакцины от коронавируса

Главная проблема при разработке вакцины от коронавируса — недостаточная изученность вируса, сообщил в Telegram портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Данный возбудитель был выявлен недавно, и молекулярные механизмы патогенеза и формирования популяционного иммунитета все еще недостаточно изучены», — говорится в тексте.

Отмечается, что ученым сложнее всего даются исследования с «живым» вирусом, в том числе на животных, потому что такие тесты можно проводить только в полной защите.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 650 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Высокий уровень»: сколько будет стоить вакцина от COVID-19

— Названы ориентировочные цены на вакцины от COVID-19

— HBO снимет сериал о вакцине от коронавируса