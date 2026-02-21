Российские авиабомбы разнесли пункт дислокации ВСУ в ДНР

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республики (ДНР). Кадры оперативного контроля опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

В публикации канала говорится, что пункт временной дислокации противника был уничтожен в районах населенных пунктов Новоалександровка и Гришино.

18 февраля эксперт Вооруженных сил Украины по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что российские беспилотники «Герань» начали использоваться не только как дроны-камикадзе, но и как носители FPV-дронов. По его словам, такие БПЛА стали применяться чаще. «Флеш» отметил, что это расширяет возможности ударов по тыловым районам, так как «Герань» может одновременно выступать в роли носителя и ретранслятора сигнала для FPV-дрона.

15 февраля сообщалось, что удар ФАБ-3000 разрушил пункт временной дислокации 49-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, расположенный в городе Константиновка ДНР.

Ранее российские авиабомбы оснастили реактивными двигателями.