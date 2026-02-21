Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Российские авиабомбы разнесли пункт дислокации ВСУ в ДНР

На видео попали удары ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ в ДНР

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республики (ДНР). Кадры оперативного контроля опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

В публикации канала говорится, что пункт временной дислокации противника был уничтожен в районах населенных пунктов Новоалександровка и Гришино.

18 февраля эксперт Вооруженных сил Украины по связи Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что российские беспилотники «Герань» начали использоваться не только как дроны-камикадзе, но и как носители FPV-дронов. По его словам, такие БПЛА стали применяться чаще. «Флеш» отметил, что это расширяет возможности ударов по тыловым районам, так как «Герань» может одновременно выступать в роли носителя и ретранслятора сигнала для FPV-дрона.

15 февраля сообщалось, что удар ФАБ-3000 разрушил пункт временной дислокации 49-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, расположенный в городе Константиновка ДНР.

Ранее российские авиабомбы оснастили реактивными двигателями.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!