В Британии хотят подать иск против Трампа на $100 млрд

Лидер британской партии «Либеральные демократы» Эд Дейви призвал премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера подать иск против президента США Дональда Трампа на $100 млрд из-за торговых пошлин. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Мой сегодняшний совет Киру Стармеру — подать иск против Дональда Трампа на $100 млрд или на ту сумму, на которую был нанесен ущерб Шотландии и всей стране», — сказал политик во время выступления на мероприятии в Эдинбурге.

По его словам, «это единственный язык», который «понимает» американский лидер

Также Дейви заявил, что Трамп является «самым опасным и вредоносным президентом США современного периода».

20 февраля Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введенных президентом страны. Судьи постановили, что он не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. Сам Трамп, внезапно узнав о решении суда, выругался перед губернаторами, обматерив судей.

Позже он выразил разочарование решением инстанции и заверил, что введет пошлины другими способами. Аналитики допускают, что Вашингтону придется вернуть уже полученные с новых тарифов деньги. В начале февраля газета The New York Times писала, что пошлины принесли США $287 млрд.

После этого Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в размере 10% в отношении всех стран мира. В субботу он объявил о повышении этих тарифов до 15%.

