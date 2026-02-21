Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Названа причина пожара в Подмосковье, в котором погибли бабушка и четверо внуков

Смертельный пожар в Подмосковье начался из-за аварийной работы электрокотла
Прокуратура Московской области

При пожаре в подмосковном селе Константиново спастись удалось только старшему из пяти детей. Об этом сообщила в Telegram-канале региональная прокуратура.

Там уточнили, что во время возгорания в частном деревянном доме в ДНТ (дачном некоммерческом товариществе) «Славный» находились пятеро внуков в возрасте от трех до 14 лет и их 61-летняя бабушка. Старший мальчик спасся, выпрыгнув из окна второго этажа. Остальные погибли в огне.

В прокуратуре считают наиболее вероятной причиной пожара аварийный режим работы электрокотла.

До этого стало известно, что возгорание в Воскресенском городском округе началось около 19:00 в частном доме. Оно привело к гибели двух двойняшек, которым было по три года, и двух двойняшек шести лет, а также их бабушки. Telegram-каналы писали, что мать с пятым ребенком успела выпрыгнуть из окна и находится в больнице. Пожар потушили. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее кошка осталась одна дома и устроила пожар.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!