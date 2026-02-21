Названа причина пожара в Подмосковье, в котором погибли бабушка и четверо внуков

При пожаре в подмосковном селе Константиново спастись удалось только старшему из пяти детей. Об этом сообщила в Telegram-канале региональная прокуратура.

Там уточнили, что во время возгорания в частном деревянном доме в ДНТ (дачном некоммерческом товариществе) «Славный» находились пятеро внуков в возрасте от трех до 14 лет и их 61-летняя бабушка. Старший мальчик спасся, выпрыгнув из окна второго этажа. Остальные погибли в огне.

В прокуратуре считают наиболее вероятной причиной пожара аварийный режим работы электрокотла.

До этого стало известно, что возгорание в Воскресенском городском округе началось около 19:00 в частном доме. Оно привело к гибели двух двойняшек, которым было по три года, и двух двойняшек шести лет, а также их бабушки. Telegram-каналы писали, что мать с пятым ребенком успела выпрыгнуть из окна и находится в больнице. Пожар потушили. На место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

