В МИД Финляндии высказались о возможности возобновления диалога с Россией

Евросоюз в перспективе может вернуться к диалогу с Россией. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью телерадиокомпании Yle.

«Конечно, в какой-то момент... Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом и кто что делает. Мирные переговоры пока ни к чему не ведут», — сказала она.

При этом глава МИД высказала мнение, что европейским странам следует играть более значимую роль в мирном процессе по Украине.

18 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике, требуя места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Дипломат подчеркнул: Москве не о чем говорить с европейцами, поскольку они утверждают, что Киев отстаивает европейские ценности. По словам Лаврова, это как прийти в международный суд и сказать, что ЕС является нацистской организацией.

Ранее СМИ назвали причину, по которой ЕС не допустят до переговоров по Украине.