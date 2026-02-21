Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Олимпийский чемпион о Клебо: такие рождаются раз в век, а то и в два века

Олимпийский чемпион Тихонов о Клебо: такие рождаются раз в век, а то и в два века
VESA MOILANEN/Reuters

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на шесть золотых олимпийский медалей Йоханнеса Клебо на Олимпиаде в Милане, заявив, что такие рождаются раз в век, а то и в два века, передает «Советский спорт».

«Такие рождаются раз в век, а то и в два века. Талантами не становятся — ими рождаются. Тренируются миллионы, сотни миллионов, а на пьедестал поднимается один», — сказал Тихонов.

Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль.

На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером. Российский лыжник Савелий Коростелев пришел к финишу пятым. Для Клебо эта победа стала шестой на текущих Играх и 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Ранее Савелий Коростелев призвал проверить норвежцев на фтор.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!