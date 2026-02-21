Олимпийский чемпион о Клебо: такие рождаются раз в век, а то и в два века

Олимпийский чемпион Тихонов о Клебо: такие рождаются раз в век, а то и в два века

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на шесть золотых олимпийский медалей Йоханнеса Клебо на Олимпиаде в Милане, заявив, что такие рождаются раз в век, а то и в два века, передает «Советский спорт».

«Такие рождаются раз в век, а то и в два века. Талантами не становятся — ими рождаются. Тренируются миллионы, сотни миллионов, а на пьедестал поднимается один», — сказал Тихонов.

Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль.

На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером. Российский лыжник Савелий Коростелев пришел к финишу пятым. Для Клебо эта победа стала шестой на текущих Играх и 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

