Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

МИД Украины после угроз призвал Венгрию и Словакию «отправлять ультиматумы» в Кремль

Украина призвала Венгрию и Словакию к диалогу после их угроз по электроэнергии
Shutterstock

МИД Украины в Telegram-канале призвал Венгрию и Словакию к «конструктивному взаимодействию и ответственному поведению» после их угроз остановить экспорт электроэнергии.

В ведомстве подчеркнули, что на фоне массированных ударов по стране и экстремальных морозов их поведение опасно для безопасности всего региона. Украина проинформировала ЕС о повреждениях своей энергетической инфраструктуры и нефтепровода «Дружба» и предложила альтернативные варианты поставок нефти Венгрии и Словакии.

«В условиях безосновательных и безответственных угроз, которые раздаются из Будапешта и Братиславы в течение последних дней, Украина рассматривает возможность задействовать «механизм раннего предупреждения» (позволяет принимать меры по предотвращению опасных событий до их наступления. — «Газета.Ru»), — говорится в пресс-релизе.

МИД Украины призвал Венгрию и Словакию «отправлять ультиматумы» в Кремль.

На этой неделе Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за отказа Киева поставлять российские энергоносители по нефтепроводу «Дружба». Украина заявила, что нефтепровод поврежден из-за ударов России, однако венгры и словаки подозревают украинцев в обмане. Братислава и Будапешт не исключили, что остановят подачу электроэнергии на Украину.

Ранее Орбан в ответ на остановку транзита нефти заблокировал Украине кредит ЕС.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!