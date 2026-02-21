МИД Украины после угроз призвал Венгрию и Словакию «отправлять ультиматумы» в Кремль

Украина призвала Венгрию и Словакию к диалогу после их угроз по электроэнергии

МИД Украины в Telegram-канале призвал Венгрию и Словакию к «конструктивному взаимодействию и ответственному поведению» после их угроз остановить экспорт электроэнергии.

В ведомстве подчеркнули, что на фоне массированных ударов по стране и экстремальных морозов их поведение опасно для безопасности всего региона. Украина проинформировала ЕС о повреждениях своей энергетической инфраструктуры и нефтепровода «Дружба» и предложила альтернативные варианты поставок нефти Венгрии и Словакии.

«В условиях безосновательных и безответственных угроз, которые раздаются из Будапешта и Братиславы в течение последних дней, Украина рассматривает возможность задействовать «механизм раннего предупреждения» (позволяет принимать меры по предотвращению опасных событий до их наступления. — «Газета.Ru»), — говорится в пресс-релизе.

МИД Украины призвал Венгрию и Словакию «отправлять ультиматумы» в Кремль.

На этой неделе Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за отказа Киева поставлять российские энергоносители по нефтепроводу «Дружба». Украина заявила, что нефтепровод поврежден из-за ударов России, однако венгры и словаки подозревают украинцев в обмане. Братислава и Будапешт не исключили, что остановят подачу электроэнергии на Украину.

Ранее Орбан в ответ на остановку транзита нефти заблокировал Украине кредит ЕС.