В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадали мужчина и ребенок

Гладков: в Белгородской области мужчина и ребенок ранены из-за атаки ВСУ

Два мирных жителя, в том числе ребенок, ранены в районе хутора Красиво в Белгородской области в результате атаки украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе хутора Красиво Борисовского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранены два мирных жителя, в том числе ребенок. Мужчину и трехлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ», — уточнил глава Белгородской области.

Гладков добавил, что после оказания помощи пострадавших переведут в медицинские учреждения Белгорода.

21 февраля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по «Газели» в хуторе Никольский, расположенном в Борисовском округе. Губернатор сообщил, что пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставила мужчину в центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Пострадавший получил проникающее осколочное ранение грудной клетки.

18 февраля украинский беспилотник ударил по частному жилому дому в селе Верхопенье в Ивнянском округе Белгородской области. По словам Гладкова, в результате пострадали два человека.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками.