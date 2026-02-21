Размер шрифта
«Не переживай, Дональд»: в Британии хотят взыскать с Трампа $134 млрд за ущерб экономике

Глава партии Британии Дейви предложил подать против Трампа иск на $134 млрд
Kirsty Wigglesworth/AP

Глава британской Либерально-демократической партии, член палаты общин Эд Дейви в соцсети X предложил подать иск против американского президента Дональда Трампа за «незаконный ущерб», нанесенный экономике Соединенного Королевства.

«Трамп любит подавать иски... поэтому премьер-министру [Великобритании Киру Стармеру] стоит последовать его примеру», — написал парламентарий.

Он призвал Трампа «не переживать» и уточнил, что Британия ограничится суммой в £100 млрд ($134 млрд).

Накануне Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введенных американским президентом. Судьи постановили, что он не имел права устанавливать тарифы, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. Сам Трамп, внезапно узнав о решении суда, грязно выругался перед губернаторами, обматерив судей. Позже президент выразил разочарование решением инстанции и заверил, что введет пошлины другими способами, уже анонсировав первые из них. Аналитики допускают, что Вашингтону придется вернуть уже полученные с новых тарифов деньги.

Ранее Трамп объявил о повышении «глобальной пошлины».
 
