Тяжелую «Ангару» отправят в Плесецк в августе

Ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» планируется отправить на космодром Плесецк в первой половине августа, сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

«Отправка эшелона с блоками ракеты «Ангара-А5» из Центра Хруничева в Плесецк намечается в первой половине августа», — сообщил источник.

Отмечается, что пуск ракеты запланирован на ноябрь.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что ракета «Ангара-А5» уже в июле будет передана военным.

«Ангара» — семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырех классов — от легкого до тяжелого — в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 («Ангара .1») до 35 («Ангара-А7») тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома Плесецк). Головным разработчиком и производителем РН семейства «Ангара» является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева.

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя «Ангара-А5», и один — «Ангары 1.2», однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020. Министерство является основным заказчиком семейства.

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